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Суд відправив за ґрати 52-річного зловмисника, який зґвалтував 14-річну дівчинку з інвалідністю

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася в липні минулого року в Кам’янець-Подільському районі. Чоловік запросив до авто і запропонував підвезти 14-річну доньку знайомого. Прямо в салоні він зґвалтував дівчинку, знімав процес на телефон і зберіг це відео.

Чоловіка застукав на гарячому батько дитини, коли не зміг до неї додзвонитись і пішов на пошуки.

Нещодавно суд розглянув матеріали справи та засудив зловмисника до 13 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині чоловіка засудили за зґвалтування 9-річної доньки.