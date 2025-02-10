В Хмельницкой области судили мужчину, который подсматривал за женщиной в туалете магазина

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Суд в Каменце-Подольском в Хмельнитчине применил административный арест на 15 суток в отношении мужчины за совершение мелкого хулиганства. Он подглядывал за женщиной в туалете.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Инцидент произошел 8 октября 2024 года в женском туалете ТЦ "Эпицентр" в Каменце-Подольском. По материалам дела, мужчина снимал на камеру телефона, как женщина справляет свои естественные потребности.

Эти действия мужчины расценили как нарушение общественного порядка и покоя, за что предусмотрена административная ответственность.

Фигурант в суде свою вину признал. При этом он не стал раскаиваться, заявив, что о совершенном не жалеет.

Потерпевшая не пришла в суд, но подала письменное заявление, в котором просила наказать обидчика.

Суд выбрал для нарушителя строжайшее наказание по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях – админарест на 15 суток. Также мужчина должен заплатить 605,6 грн. судебного сбора. Решение суда еще можно обжаловать.

Напомним, ранее суд во Львове назначил наказание в виде общественных работ студентке Львовского профессионального колледжа индустрии моды, нанесшей легкие телесные повреждения мужчине. Девушке назначили 100 часов общественных работ. По материалам дела, она избила парня букетом роз и палкой. Причиной ее агрессивного поведения якобы стала ревность.