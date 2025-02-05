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05 лютого 2025, 14:52

Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: загинув чоловік, який вчинив підрив, – ЗМІ

05 лютого 2025, 14:52
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фото: поліція
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Чоловік, який загинув біля будівлі ТЦК у Камʼянці-Подільському, і є підривник

Про це пише Суспільне із посиланням на інспекторку з комунікації Кам’янець-Подільського райуправління поліції Наталю Вінцарську, інформує RegioNews.

"Чоловік, який загинув на місці, попередньо вчинив підрив біля будівлі Кам’янець-Подільського ТЦК та СП", – сказала Вінцарська.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП прокоментували вибух на території районного ТЦК.

На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.

"Інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються, а територію оточено для забезпечення безпеки", – йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що наразі на офіційних сайтах та каналах поліції немає інформації про загиблого та поранених.

Нагадаємо, 5 лютого близько 13:00 у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП. Повідомлялося про одного загиблого та чотирьох поранених.

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