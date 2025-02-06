Нападение на ТЦК в Каменец-Подольском: известно о состоянии пострадавших

фото: Facebook/Михаил Поситко

В больнице находятся четверо пострадавших в результате взрыва возле здания ТЦК в Каменце-Подольском

Об этом сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко, передает RegioNews .

По его словам, находящийся под наблюдением врач в состоянии средней тяжести, стабилен. Ему проведена операция по удалению гематомы и устранению перелома черепа. В настоящее время находится в реанимации.

"Также в реанимации - женщина, состояние тяжелое, стабилизированное. Военное прооперировано, обломки удалено. Состояние средней тяжести, стабильное (находится в отделении травматологии)", - отметил мэр.

Еще одна пострадавшая находится в Каменец-Подольской центральной районной больнице, ее состояние удовлетворительное.

Напомним, 5 февраля около 13:00 в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК и СП . Погиб мужчина, совершивший подрыв. Еще 4 человека ранены.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в разных городах Украины произошли взрывы у зданий ТЦК. Так, 2 февраля взрыв прогремел у здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области, а 1 февраля – в Ровно.

Кроме того, в городе Пирятин (Полтавская область) на АЗС напали на военнослужащего ТЦК . Это произошло, когда военнообязанных сопровождали в 199 учебный центр.