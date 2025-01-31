На Хмельниччині судитимуть групу лікарів, які допомагали чоловікам оформлювати фіктивну інвалідність

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До складу злочинної групи входили лікар підстанції екстреної меддопомоги, заступниця голови ВЛК районного ТЦК (лікар-невролог) та голова ЛКК районної лікарні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Спільники допомагали чоловікам призовного віку отримати фіктивну інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Вони підробляли меддокументи, вказуючи в них неіснуючі хвороби, а потім ці папери передавали до ВЛК, яка ухвалювала потрібне рішення. За таку "послугу" брали від 3000 до 8000 доларів.

У жовтні правоохоронці затримали лікаря швидкої допомоги під час отримання чергового хабаря. Загалом задокументували понад 150 тисяч гривень хабарів, одержаних фігурантами.

Правоохоронці провели понад 15 обшуків, під час яких вилучили 182 тисячі доларів та 6500 євро (разом майже 8 млн грн), чорнові записи з іменами "клієнтів", діагнозами, сумами грошей, а також медичні документи.

Наразі слідчі завершили розслідування. Матеріали скерували до суду.

Фігурантам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків.