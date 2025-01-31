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31 січня 2025, 14:06

У Запоріжжі двох поліцейських судитимуть за крадіжку майже 800 тис. грн у померлого пенсіонера

31 січня 2025, 14:06
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фото: ДБР
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох правоохоронців, яких звинувачують у крадіжці у померлого самотнього пенсіонера майже 800 тис. грн під час слідчих дій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Обвинувальний акт щодо фігурантів направлено до суду.

За інформацією ДБР, злочин був вчинений у Запоріжжі у жовтні 2023 року. До помешкання пенсіонера його сусіди викликали поліцію. Сусіди запідозрили, що самотній чоловік помер.

"Пенсіонер дійсно помер, а представники правоохоронних органів на місці події вирішили скористатися ситуацією. Вони вказали понятими знайомих громадян та без їхньої участі обшукали квартиру. Знайдені 20 тисяч доларів та банківські картки вони забрали собі", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними слідства, правоохоронці забрали мобільний телефон померлого, щоб отримати доступ до його банківських рахунків. Згодом вони зняли з рахунків ще 65 тисяч гривень. Загальна сума вкрадених у померлого коштів склала 799 тис. гривень.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі один фігурант звільнений з лав правоохоронних органів, другий відсторонений від посади.

Нагадаємо, раніше також викрили правоохоронця у Кривому Розі, який впродовж 2024 року забирав телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли.

ДБР кримінал крадіжка Запоріжжя
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