Міноборони змінило порядок оформлення УБД

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Міноборони удосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Тепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

У Міноборони розповіли, що вдосконалюють процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях.Відтепер це відбуватиметься:

засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ);

щонайбільше впродовж п'яти днів від початку дії бойового розпорядження.

Уточнюється, що такі зміни передбачені наказом МОУ №28 від 17 січня ("Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни"). Мета наказу – врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.

У міністерстві повідомили, що на виконання такої вимоги у військових частинах, установах та організаціях (які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій), будуть призначатися спеціальні уповноважені особи.

Саме вони зобов'язані будуть вносити до ЄДРВВ дані про військових, які безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ (впродовж п'яти днів з дня початку бойового розпорядження).

Тим часом окремий порядок для внесення відомостей до ЄДРВВ буде передбачений щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу:

у структурних підрозділах апарату Міноборони;

в органах військового управління;

у військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах (безпосередньо підпорядкованих Міноборони).

У МОУ пояснили, що це стосується тих військових, які були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.

"Уповноважені особи визначені наказом Міноборони від 20 грудня 2024 року №851 "Про визначення уповноважених осіб для внесення відомостей до електронного кабінету – складової Єдиного державного реєстру ветеранів війни", – підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину після 29 листопада 2024 року, не зможуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом. Тобто уникнути кримінальної відповідальності та мати можливість переведення в інший підрозділ.