Міноборони змінило порядок оформлення УБД
Міноборони удосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Тепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу оборонного відомства.
У Міноборони розповіли, що вдосконалюють процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях.Відтепер це відбуватиметься:
- засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ);
- щонайбільше впродовж п'яти днів від початку дії бойового розпорядження.
Уточнюється, що такі зміни передбачені наказом МОУ №28 від 17 січня ("Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни"). Мета наказу – врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.
У міністерстві повідомили, що на виконання такої вимоги у військових частинах, установах та організаціях (які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій), будуть призначатися спеціальні уповноважені особи.
Саме вони зобов'язані будуть вносити до ЄДРВВ дані про військових, які безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ (впродовж п'яти днів з дня початку бойового розпорядження).
Тим часом окремий порядок для внесення відомостей до ЄДРВВ буде передбачений щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу:
- у структурних підрозділах апарату Міноборони;
- в органах військового управління;
- у військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах (безпосередньо підпорядкованих Міноборони).
У МОУ пояснили, що це стосується тих військових, які були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.
"Уповноважені особи визначені наказом Міноборони від 20 грудня 2024 року №851 "Про визначення уповноважених осіб для внесення відомостей до електронного кабінету – складової Єдиного державного реєстру ветеранів війни", – підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину після 29 листопада 2024 року, не зможуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом. Тобто уникнути кримінальної відповідальності та мати можливість переведення в інший підрозділ.