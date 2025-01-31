На Хмельниччині сили ППО збили 6 ворожих БпЛА

Уночі 31 січня, під час сигналу "Повітряна тривога", на Хмельниччині сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed"

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Cергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, унаслідок російської атаки пошкоджено вікна, фасади та паркани в трьох приватних будинках.

Зазначається, що повітряна тривога на Хмельниччині тривала понад три години – з 4:14 до 7:28.

Нагадаємо, РФ третій день поспіль безупинно тероризує Одещину ударними дронами. Цієї ночі російські окупанти атакували місто Чорноморськ Одеського району. Під ударом терористів опинилася лікарня та житлові будинки, є поранені.