На Хмельниччині сили ППО збили 6 ворожих БпЛА
Уночі 31 січня, під час сигналу "Повітряна тривога", на Хмельниччині сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed"
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Cергій Тюрін, передає RegioNews.
За його словами, унаслідок російської атаки пошкоджено вікна, фасади та паркани в трьох приватних будинках.
Зазначається, що повітряна тривога на Хмельниччині тривала понад три години – з 4:14 до 7:28.
Нагадаємо, РФ третій день поспіль безупинно тероризує Одещину ударними дронами. Цієї ночі російські окупанти атакували місто Чорноморськ Одеського району. Під ударом терористів опинилася лікарня та житлові будинки, є поранені.
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