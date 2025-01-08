фото: ГСЧС

Происшествие случилось в среду, 8 января, около 13:00 на реке Южный Буг в Хмельницком. Два рыбака провалились под лед

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Другие рыбаки, ставшие свидетелями происшествия, вызвали спасателей и достали из воды одного мужчину. Второго во время непростой спасательной операции достали из ледяной воды чрезвычайники.

Отмечается, что осложняло спасение хрупкий и нестабильный лед – спасали мужчину с помощью лодки и спасательной веревки.

Пострадавшего, местного рыбака, передали медикам "скорой", которые констатировали у него сильное переохлаждение. Другой пострадавший за медпомощью не обратился.

Напомним, 7 января 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов в Черниговской области. Вчера их не удалось найти, сегодня спасатели продолжили поиски.

Вскоре тело мужчины достали из водоема, поиски ребенка продолжаются.