На кордоні затримали жительку Львова, яка намагалася вивезти з України старовинні книги
У прикордонному пункту пропуску "Краківець" на Львівщині у жінки виявили старовинні книги, які вона намагалась вивезти з України
Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, передає RegioNews.
Зокрема, прикордонники виявили чотири книги XIX та XX століття.
30-річна жителька Львова везла стародруки в багажнику автомобіля Mitsubishi серед особистих речей.
Митниці вилучили книги та склали протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, раніше на Волині затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну десятки російських книг.
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