На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки

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Про це в статті для журналу "Садівництво по-українськи" розповів засновник господарства Микола Мельник пише AgroTimes, повідомляє RegioNews.

"Наші друзі, які працюють у Boston Dynamics, запропонували нам платформу від марсохода, на яку можна буде ставити відповідні агрегати, щоб виконувати всі ці роботи, не наїжджаючи на жодну рослину. Поки що ми можемо використовувати їх одночасно з людьми: ті збирають продукцію, а платформи поступово вивозять її з теплиці. Коли проліт теплиці 200 м, дівчатам дуже важко носити повні відра", — пояснив Микола Мельник.

Аграрій додав, що в теплиці залишаються кілька унікальних видів робіт, які наразі складно замінити роботами. Йдеться про підв’язування, пасинкування та обламування. Однак, на його думку, пізніше машини зможуть виконувати й такі роботи.

Нагадаємо, у грудні ЗСУ отримали на озброєння універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.