Зіткнення авто на Хмельниччині: постраждали чотири людини
ДТП сталася 25 грудня близько 16:05 біля села Кам’янка Хмельницького району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Так, 46-річний водій авто Opel Astra виїхав на зустрічну смугу, де врізався в авто Citroen C4 під керуванням 50-річного чоловіка.
Внаслідок зіткнення травмувалися двоє водіїв та двоє пасажирів – 46-річний чоловік та 51-річна жінка. Їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, ввечері 24 грудня поблизу Львова зіткнулися Mitsubishi та Renault. Постраждали чотири людини.
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