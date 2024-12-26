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26 декабря 2024, 11:39

Столкновение авто на Хмельнитчине: пострадали четыре человека

26 декабря 2024, 11:39
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фото: полиция
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ДТП произошло 25 декабря около 16:05 возле села Каменка Хмельницкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 46-летний водитель авто Opel Astra выехал на встречную полосу, где врезался в авто Citroen C4 под управлением 50-летнего мужчины.

В результате столкновения травмировались двое водителей и двое пассажиров – 46-летний мужчина и 51-летняя женщина. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 24 декабря вблизи Львова столкнулись Mitsubishi и Renault. Пострадали четыре человека.

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