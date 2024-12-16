На Хмельниччині викрили підпільні цехи з виготовлення тютюну

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Правоохоронці на Хмельниччині викрили групу ділків, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Тютюн вирощували та переробляли за допомогою промислового обладнання без дозвільних документів. Потужності знаходилися в нежитлових приміщеннях на території області.

"Аби приховати незаконну діяльність, обладнання, за допомогою якого перероблявся тютюн, розміщували в різних місцях. Готову тютюнову продукцію фігуранти кримінального провадження продавали по всій Україні", – розповіли в БЕБ,

Правоохоронці провели 18 обшуків у підпільних цехах, а також в авто. В результаті вилучили майже 10 тонн тютюну й обладнання для його переробки, зокрема сушки.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить 10 млн грн.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше у лісі на Київщині виявили підпільний цех з виробництва цигарок. Правоохоронці провели 19 обшуків.