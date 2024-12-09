фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря, около 17:00 вблизи села Воробиевка Дунаевщины

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 69-летний водитель авто Fiat сбил супругов пенсионеров, 75 и 76 лет, которые в это время переходили дорогу.

От полученных травм пешеходы погибли на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 7 декабря в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП. Водителя разыскали и задержали.