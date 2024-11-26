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26 листопада 2024, 17:44

Керівниці Хмельницької МСЕК Крупі висунули нові звинувачення

26 листопада 2024, 17:44
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Національне антикорупційне бюро розслідує нові епізоди кримінальних правопорушень голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.

Як свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 2 листопада у кримінальному провадженні щодо можливого незаконного збагачення розслідуються також кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізації незаконних доходів), ч. 2 ст. 366-2 (недостовірне декларування) КК України. Зазначимо, що на момент висунення нових обвинувачень, Крупа уже перебувала у СІЗО.

За версією слідства, Крупа вжила заходи з метою легалізації отриманого прибутку шляхом внесення коштів у статутні капітали низки підконтрольних підприємств, а також інвестування у будівництво обʼєктів нерухомості та придбання нерухомості за кордоном, в тому числі за заниженими цінами.

Нагадаємо, раніше Тетяна Крупа оскаржила арешт майна.

Також нещодавно, ВАКС зменшив суму застави Тетяні Крупі з 500 до 300 мільйонів гривень.

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