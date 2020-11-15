У Кам`янці-Подільському на виборах мера перемагає представник "Свободи" - екзит-пол
За результатами екзит-полу на виборах мера Кам`янця-Подільського Хмельницької області перемагає Михайло Посітко.
Результати екзит-полу оприлюднені на сайті дослідницької компанії "Ю.С.С", пише RegioNews.
Екзит-пол проходив на 20 виборчих дільницях. Загальний фактичний обсяг вибірки – 1 833 респонденти.
Згідно з результатами опитування (станом на 19:00 15 листопада 2020 року), більшість (62,2%) респондентів – жителів Кам’янець-Подільської міської громади, які брали участь у повторному голосуванні на виборах Кам’янець-Подільського міського голови та погодилися взяти участь у екзит-полі – проголосували за Михайла Посітка (партія "Всеукраїнське об’єднання "Свобода").
За Володимира Мельниченка (самовисування) віддали свої голоси 36,8% опитаних.
Крім того, 1,0% респондентів відповіли, що вони залишили виборчий бюлетень незаповненим, проголосували проти обох кандидатів або іншим чином зіпсували виборчий бюлетень.
Нагадаємо, за результатами екзит-полу Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона.