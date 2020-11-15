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15 листопада 2020, 20:39 36

У Кам`янці-Подільському на виборах мера перемагає представник "Свободи" - екзит-пол

15 листопада 2020, 20:39 36
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За Михайла Посітка проголосували 62,2% виборців
За Михайла Посітка проголосували 62,2% виборців
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За результатами екзит-полу на виборах мера Кам`янця-Подільського Хмельницької області перемагає Михайло Посітко.

Результати екзит-полу оприлюднені на сайті дослідницької компанії "Ю.С.С", пише RegioNews.

Екзит-пол проходив на 20 виборчих дільницях. Загальний фактичний обсяг вибірки – 1 833 респонденти.

Згідно з результатами опитування (станом на 19:00 15 листопада 2020 року), більшість (62,2%) респондентів – жителів Кам’янець-Подільської міської громади, які брали участь у повторному голосуванні на виборах Кам’янець-Подільського міського голови та погодилися взяти участь у екзит-полі – проголосували за Михайла Посітка (партія "Всеукраїнське об’єднання "Свобода").

За Володимира Мельниченка (самовисування) віддали свої голоси 36,8% опитаних.

Крім того, 1,0% респондентів відповіли, що вони залишили виборчий бюлетень незаповненим, проголосували проти обох кандидатів або іншим чином зіпсували виборчий бюлетень.

Нагадаємо, за результатами екзит-полу Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона.

вибори Хмельницька область Кам`янець-Подільський другий тур екзит-пол
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