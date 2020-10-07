На Хмельниччині ТВК попри недотримання гендерних квот зареєструвала списки трьох партій

У списках політичних сил переважно не вистачає жінок

У списках політичних сил переважно не вистачає жінок

Фото з відкритих джерел

Нетішинська міська ТВК Хмельницької області, попри недотримання в списках політичних сил гендерної квоти, зареєструвала кандидатів у депутати Нетішинської міської ради від обласних організацій партій «ВО «Свобода», «Об’єднання «Самопоміч» та Соціал-демократичної партії.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА, пише RegioNews.

Так, у четвертій п’ятірці єдиного виборчого списку, висунутого Хмельницькою обласною організацією ВО "Свобода", місця з 16 по 20 зайняли чоловіки. У четвертій п’ятірці єдиного виборчого списку, який висунула Хмельницька облорганізація "Самопомочі", на місцях з 16 по 19 – кандидатки і тільки 20 місце зайняв чоловік.

Голова Хмельницької обласної організації ВО "Свобода" Олег Лопатовський повідомив, що йому невідомо про недотримання гендерної квоти в списку кандидатів від політичної сили до Нетішинської міськради. Він припустив, що це трапилося через неуважність і зазначив, що в подальшому партійці будуть більш уважними.

Порушила вимогу про гендерну квоту і Хмельницька обласна організація Соціал-демократичної партії: у другій п’ятірці списку до Нетішинської міськради з 6 по 9 місце розташувалися кандидати-чоловіки, і тільки на 10 місці опинилася жінка. В третій п’ятірці списку 11 місце зайняла кандидатка, а з 12 по 15 – чоловіки. Крім того, в територіальному виборчому списку партії на окрузі №3 місця з 1 по 4 зайняли чоловіки.

Представник Соціал-демократичної партії у розмові зі спостерігачами ОПОРИ зазначив, що "закон про гендерну політику він не порушив" і "керувався законом".

Секретар Нетішинської міської ТВК Тетяна Процик не змогла пояснити спостерігачеві, чому комісія зареєструвала списки, сформовані з порушеннями. Водночас у ТВК зауважили, що з боку суб'єктів виборчого процесу жодних скарг чи судових позовів з цього приводу не було.

Нагадаємо, Одеська ТВК скасувала реєстрацію 16 кандидатів у депутати від партії Шарія