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15 октября 2020, 17:19 3

В Хмельницкой области вандалы уничтожили молодого леса на 100 тысяч гривен

15 октября 2020, 17:19 3
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На вновь засаженном участке неизвестные вытащили с корнями 3-летние деревца лиственницы и разбросали их вокруг
На вновь засаженном участке неизвестные вытащили с корнями 3-летние деревца лиственницы и разбросали их вокруг
Фото: ГП "Славутский лесхоз"
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В Славуте Хмельницкой области вандалы уничтожили молодые саженцы лиственницы европейской на почти 100 тысяч грн

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Славутский лесхоз", пишет RegioNews.

Акт вандализма зафиксировали на территории лесничества Теребижи ГП "Славутский лесхоз" в эти выходные.

Неизвестные люди со всего участка вытащили с корнями трехлетние саженцы лиственницы европейской и разбросали их по всей площади. Разочарованию нашему нет предела, ведь затрачено много человеческих сил на посадку и уходы в лесных массивах", – говорится в сообщении лесоводов.

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составляет более 91 тысячу грн. Уничтожение и повреждение лесных культур предназначенных под лесовосстановление, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 30-60 необлагаемых минимумов доходов граждан ( ст.65 КУоАП), но пока злоумышленников не нашли и штрафовать за уничтоженный лес некого.

Напомним, на Житомирщине вандалы вывезли из заказника свыше 100 ящиков мха

лес Хмельницкая область вандализм вандалы деревья Славута
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