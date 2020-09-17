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17 вересня 2020, 16:38 9

Садок на Хмельниччині, який почергово відкривали Зеленський і Шмигаль, досі не працює

17 вересня 2020, 16:38 9
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Фото: Хмельницька ОДА
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Новий дитячий садочок у селі Давидківці Хмельницького району, який входить до програми “Велике будівництво”. почергово інспектували і відкривали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль, однак ні з першої, ні з другої спроби він так і не запрацював.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання vsim.ua.

Спочатку заклад мав запрацювати із 1 вересня, але потім дату відкриття перенесли на 14 вересня. Однак ані 1, ані 14 вересня дитяча установа не запрацювала.

Як відомо, Володимир Зеленський відвідав Давидківці 3 червня. Під час візиту говорилося, що дитячий садок готовий на 65%. Також зазначили, що будівництво, на яке виділили 27 мільйонів, завершать до 1 вересня і в цей день заклад має відкрити свої двері для 80 дітей. Але 1 вересня садок не запрацював.

Саме в цей день, 1 вересня, садок проінспектували вдруге, цього разу із прем’єр-міністром Денис Шмигалем під час його робочого візиту на Хмельниччину. Тоді завідуюча закладу Тетяна Бабич сказала, що потрібно ще два тижні для оформлення всіх необхідних документів та завершення комплектації закладу меблями та іншим.

Таким чином попередньо планувалося, що діти підуть в новий садок 14 вересня. Однак і сьогодні, 17 вересня, садочок не запрацював. Про це в коментарі журналісту vsim.ua повідомив сільський голова Давидковець Олександр Ланкевич. Він зауважив, що не працює і старий садок, який знаходиться поряд із новим. З яких причин закриті обидва садочки сільський голова не повідомив.

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Володимир Зеленський дитячий садок Хмельницька область президент прем'єр Деніс Шмигаль діти велике будівництво
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