16:42  06 вересня
До пом'якшення карантину не готові більшість областей України
13:41  06 вересня
Голова Луганської ОДА підтримав скасування виборів у окремих громадах області
17:13  06 вересня
Бойовики порушили перемир'я: обстріляні позиції ООС, є поранений
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2020, 17:44 9

"Регіон змінюється на краще": Шмигаль розповів про деталі візиту на Хмельниччину

06 вересня 2020, 17:44 9
Читайте также на русском языке
Уряд планує розширити програму "Великого будівництва" в області
Уряд планує розширити програму "Великого будівництва" в області
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про свої враження від візиту до Хмельниччини, який відбувся цього тижня. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пост прем'єра у Facebook.

Загалом враження - регіон змінюється. Особливо це відчутно на дорогах. Хмельниччина цього року має рекордну суму за роки незалежності на будівництво доріг", - зазначив прем'єр.

За його словами, Уряд планує не зменшувати темпи і наступного року планує розширити програму "Велике будівництво": окрім садочків, шкіл і стадіонів до неї увійдуть театри, музеї, мости та інші об’єкти.

Також прем'єр розказав про перевірку виконання умов карантину у навчальних закладах.

"Зокрема, без попередження заїхали до школи №10 на околиці міста. Побачили, що і учні, і вчителі діють згідно з рекомендаціями МОЗ і МОН. У межах робочої поїздки завітали також до новозбудованого садочка й вищого професійного училища", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль розпорядився оцінити збитки від пожеж на Харківщині та Луганщині.

Хмельницька область Район прем'єр Деніс Шмигаль розвиток
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »