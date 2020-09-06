"Регіон змінюється на краще": Шмигаль розповів про деталі візиту на Хмельниччину

Уряд планує розширити програму "Великого будівництва" в області

Уряд планує розширити програму "Великого будівництва" в області

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про свої враження від візиту до Хмельниччини, який відбувся цього тижня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пост прем'єра у Facebook.

Загалом враження - регіон змінюється. Особливо це відчутно на дорогах. Хмельниччина цього року має рекордну суму за роки незалежності на будівництво доріг", - зазначив прем'єр.

За його словами, Уряд планує не зменшувати темпи і наступного року планує розширити програму "Велике будівництво": окрім садочків, шкіл і стадіонів до неї увійдуть театри, музеї, мости та інші об’єкти.

Також прем'єр розказав про перевірку виконання умов карантину у навчальних закладах.

"Зокрема, без попередження заїхали до школи №10 на околиці міста. Побачили, що і учні, і вчителі діють згідно з рекомендаціями МОЗ і МОН. У межах робочої поїздки завітали також до новозбудованого садочка й вищого професійного училища", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль розпорядився оцінити збитки від пожеж на Харківщині та Луганщині.