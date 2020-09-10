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10 сентября 2020, 15:48 5

Мэр Каменца-Подольского Симашкевич не пойдет на выборы

10 сентября 2020, 15:48 5
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Михаил Симашкевич говорит, что решение принял задолго до окончания каденции
Михаил Симашкевич говорит, что решение принял задолго до окончания каденции
Фото из открытых источников
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Действующий мэр Каменец-Подольского Хмельницкой области Михаил Симашкевич заявил, что не будет бороться за свой пост и больше не будет баллотироваться на должность городского головы.

Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Мэр пояснил, что его заявление - часть ответа на критику со стороны политических оппонентов, которые писали о том, что он будто бы делает все улучшения в городе лишь по той причине, что на носу местные выборы.

Так вот... Я их разочарую. Или утешу. Баллотироваться на мэра я не буду, а все, что делаю для города, – это моя ежедневная работа!”, — написал Михаил Симашкевич.

При этом он добавил, что такое решение он принял не сегодня, а задолго до завершения своей каденции”.

Все требует изменений, новых взглядов и новых событий! А пока продолжаю и дальше работать на своей должности”, – подытожил глава города.

Все меньше времени до выборов. И я должен быть с вами откровенным, чтобы развеять разные сплетни. Почти под каждым заметке оппонентов...

Опубликовано Михаилом Сімашкевичем Четверг, 10 сентября 2020 года.

Напомним, мэр Хмельницкого Симчишин будет баллотироваться на второй срок

выборы мэр Хмельницкая область Кандидат Каменец-Подольский
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