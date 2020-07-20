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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 липня 2020, 10:28 6

У п'яти регіонах оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

20 липня 2020, 10:28 6
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Через високу температуру збільшується ризик виникнення пожеж
Фото: flickr
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20 липня у п'яти регіонах України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, за даними Українського гідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму.

За даними рятувальників, у цих регіонах збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, у Затоці Одеської області горіли дві бази відпочинку, є постраждалі, які отруїлися продуктами горіння.

Україна небезпека пожежа ДСНС регіони
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