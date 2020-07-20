У п'яти регіонах оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Через високу температуру збільшується ризик виникнення пожеж
Через високу температуру збільшується ризик виникнення пожеж
20 липня у п'яти регіонах України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Так, за даними Українського гідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму.
За даними рятувальників, у цих регіонах збільшується ризик виникнення пожеж.
Нагадаємо, у Затоці Одеської області горіли дві бази відпочинку, є постраждалі, які отруїлися продуктами горіння.
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