У п'яти регіонах оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Через високу температуру збільшується ризик виникнення пожеж

Через високу температуру збільшується ризик виникнення пожеж

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, за даними Українського гідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму.

За даними рятувальників, у цих регіонах збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, у Затоці Одеської області горіли дві бази відпочинку, є постраждалі, які отруїлися продуктами горіння.