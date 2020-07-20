В пяти регионах объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Из-за высокой температуры увеличивается риск возникновения пожаров

Из-за высокой температуры увеличивается риск возникновения пожаров

Фото: flickr

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму.

По данным спасателей, в этих регионах увеличивается риск возникновения пожаров.

Напомним, в Затоке Одесской области горели две базы отдыха, есть пострадавшие, которые отравились продуктами горения.