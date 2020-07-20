В пяти регионах объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Из-за высокой температуры увеличивается риск возникновения пожаров
Из-за высокой температуры увеличивается риск возникновения пожаров
20 июля в пяти регионах Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Так, по данным Украинского гидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму.
По данным спасателей, в этих регионах увеличивается риск возникновения пожаров.
Напомним, в Затоке Одесской области горели две базы отдыха, есть пострадавшие, которые отравились продуктами горения.
В Затоке горели две базы отдыха: есть пострадавшиеВсе новости »
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