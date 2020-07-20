09:52  20 июля
Коронавирус в Украине: за сутки 651 новый больной и 13 смертей
11:04  20 июля
Задержание экс-главы "Укравтодора": НАБУ и САП проводят обыски в Киеве и Львове
08:19  20 июля
Сутки на Донбассе: боевики 17 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 10:28 5

В пяти регионах объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

20 июля 2020, 10:28 5
Читайте також українською мовою
Из-за высокой температуры увеличивается риск возникновения пожаров
Из-за высокой температуры увеличивается риск возникновения пожаров
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

20 июля в пяти регионах Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму.

По данным спасателей, в этих регионах увеличивается риск возникновения пожаров.

Напомним, в Затоке Одесской области горели две базы отдыха, есть пострадавшие, которые отравились продуктами горения.

Украина опасность пожар ГСЧС регионы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Затоке горели две базы отдыха: есть пострадавшие
20 июля 2020, 09:11
К ослаблению карантина не готовы восемь областей
19 июля 2020, 12:56
В Офисе президента рассказали о планах празднования Дня независимости
19 июля 2020, 11:20
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »