У Хмельницькому затопило речовий ринок

Проблема постійно виникає через неправильно змонтовану зливну мережу

Проблема постійно виникає через неправильно змонтовану зливну мережу

Фото: Юрій Підлеснюк

Ранковий дощ повністю затопив головну пішохідну дорогу на речовому ринку по вулиці Геологів у Хмельницькому

Фото потопу виклали в міській вайбер-групі, пише RegioNews.

Проблему підтоплення речового ринку у Хмельницькому намагаються вирішити багато років поспіль.

Через неправильно встановлену зливну мережу після дощів вода збирається на вулиці Геологів. Не вирішують проблему також оновлені решітки, оскільки вода через них стікає у трубу, діаметр якої замалий для того, аби прийняти чималу кількість опадів. А для того, аби замінити труби, необхідно демонтувати кіоски, розташовані вздовж багатостраждальної вулиці.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня через негоду без світла в Україні залишилося майже 100 населених пунктів