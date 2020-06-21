У Хмельницькому затопило речовий ринок
Проблема постійно виникає через неправильно змонтовану зливну мережу
Проблема постійно виникає через неправильно змонтовану зливну мережу
Ранковий дощ повністю затопив головну пішохідну дорогу на речовому ринку по вулиці Геологів у Хмельницькому
Фото потопу виклали в міській вайбер-групі, пише RegioNews.
Проблему підтоплення речового ринку у Хмельницькому намагаються вирішити багато років поспіль.
Через неправильно встановлену зливну мережу після дощів вода збирається на вулиці Геологів. Не вирішують проблему також оновлені решітки, оскільки вода через них стікає у трубу, діаметр якої замалий для того, аби прийняти чималу кількість опадів. А для того, аби замінити труби, необхідно демонтувати кіоски, розташовані вздовж багатостраждальної вулиці.
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