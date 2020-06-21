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21 червня 2020, 14:35 1

У Хмельницькому затопило речовий ринок

21 червня 2020, 14:35 1
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Проблема постійно виникає через неправильно змонтовану зливну мережу
Проблема постійно виникає через неправильно змонтовану зливну мережу
Фото: Юрій Підлеснюк
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Ранковий дощ повністю затопив головну пішохідну дорогу на речовому ринку по вулиці Геологів у Хмельницькому

Фото потопу виклали в міській вайбер-групі, пише RegioNews.

Проблему підтоплення речового ринку у Хмельницькому намагаються вирішити багато років поспіль.

Через неправильно встановлену зливну мережу після дощів вода збирається на вулиці Геологів. Не вирішують проблему також оновлені решітки, оскільки вода через них стікає у трубу, діаметр якої замалий для того, аби прийняти чималу кількість опадів. А для того, аби замінити труби, необхідно демонтувати кіоски, розташовані вздовж багатостраждальної вулиці.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня через негоду без світла в Україні залишилося майже 100 населених пунктів

погода Хмельницький комунальники ринок Повінь
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