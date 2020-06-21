В Хмельницком затопило вещевой рынок

Проблема постоянно возникает из-за неправильно смонтированной сливной сети

Проблема постоянно возникает из-за неправильно смонтированной сливной сети

Фото: Юрий Підлеснюк

Утренний дождь полностью затопил главную пешеходную дорогу на вещевом рынке по улице Геологов в Хмельницком

Фото потопа выложили в городском вайбер-группе, пишет RegioNews.

Проблему подтопления вещевого рынка в Хмельницком пытаются решить много лет подряд.

Из-за неправильно установленной ливневки после дождей вода собирается на улице Геологов. Не решают проблему также обновленные решетки, поскольку вода через них стекает в трубу, диаметр которой мал для того, чтобы принять немалое количество осадков. А для того, чтобы заменить трубы, необходимо демонтировать киоски, расположенные вдоль многострадальной улицы.

Напомним, сегодня, 21 июня, Из-за непогоды без света в Украине остались почти 100 населенных пунктов