Президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком
Относительно главы Офиса президента и его заместителя судебные заседания еще не назначены
Относительно главы Офиса президента и его заместителя судебные заседания еще не назначены
Владимир Зеленский не поедет на судебное заседание по рассмотрению административного протокола о нарушении им карантина в Хмельницком.
Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе Президента, пишет Regionews.
Будет представитель", - сказал журналистам собеседник.
Суд состоится 19 июня.
Напомним, Зеленскому вменяют админправонарушение по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 до 170 тысяч гривен.
3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.
Меру пресечения Порошенко будет выбирать одиозный судья Сергей ВовкВсе новости »
16 июня 2020, 17:06Суд над Мангером перенесли из-за отвода судьи
16 июня 2020, 17:03Офис Генпрокурора будет просить для Порошенко арест или 10 миллионов залога
16 июня 2020, 16:44
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области