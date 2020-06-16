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Президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком
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16 июня 2020, 17:32 1

Президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком

16 июня 2020, 17:32 1
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Владимир Зеленский не поедет на судебное заседание по рассмотрению административного протокола о нарушении им карантина в Хмельницком.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе Президента, пишет Regionews.

Будет представитель", - сказал журналистам собеседник.

Суд состоится 19 июня.

Напомним, Зеленскому вменяют админправонарушение по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 до 170 тысяч гривен.

3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

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