Потужність українських атомних станцій впала до історичного мінімуму – Герус
Загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний мінімум в Україні.
14 травня через аварійний ремонт відключили третій блок Південно-Української АЕС, тому загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт. Це становить менше, ніж 49% від загальної встановленої потужності АЕС і є історичним мінімумом атомної енергетики в Україні.
Про це повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, пише RegioNews.
На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок - в останні дні ціна електроенергії виросла на 15%. Чим більше обмеження конкуренції, тим вища ціна", - констатував Герус
Сьогодні був зупинений ще один атомний блок - у аварійний ремонт о 17:51 був відключено третій блок Південно-української...Опубліковано Andriy Gerus Четвер, 14 травня 2020 р.
На сьогодні у ремонтах і простоях перебувають загалом п`ять атомних блоків, загальне недовантаження працюючих блоків сьогодні на 11:32 складає 1170 МВт - такими є зовнішні адміністративні обмеження роботи Енергоатому.
Мінімум половина із цього обмеження є надуманим. Більше того, тиждень тому Енергоатом ніс потужність на 900 МВт більше - 8200 МВт - хоча за тиждень нічого особливо у системі не змінилося, ні погода, ні споживання" - написав нардеп.
Водночас Герус заявив, що збільшилося навантаження на вугільні електростанції (ТЕС), деякі з яких працюють на 3-5 блоках.
Робота атомних блоків (поправлено по ПУАЕС). Вчора внаслідок аварійного відключення блоку ПУАЕС-3 була знижена працююча...Опубліковано Andriy Gerus Пʼятниця, 15 травня 2020 р.
Також нардеп повідомив, що на сьогодні на українських АЕС є запасів ядерного палива на 1,5-2 роки наперед, і є твердий графік подальших закупівель ядерного палива. Тому штучна зупинка блоків Енергоатому створює величезні ризики та проблеми, а також посилює залежність енергетичної галузі від окремих олігархічних фінансово-промислових груп.
На думку Геруса, така ситуація становить загрозу національній безпеці, тому нардеп готує звернення до СБУ та РНБОУ.
Нагадаємо, ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Водночас У Мінекоенерго підтвердили, що не будуть змінювати тарифи для населення на електроенергію.
Пізніше цю думку озвучив і прем'єр Денис Шмигаль. Він заявив, що тариф на електроенергію для населення є принциповим питанням, і змінювати вартість ресурсу не будуть.
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