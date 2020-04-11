На Закарпатті Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту

На Закарпатті Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними слідства, інспектор відділу прикордонної служби "Ужгород" Чопського прикордонного загону налагодив корупційний механізм одержання грошей за нелегальне переправлення за кордон протиепідемічної продукції.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від місцевого жителя 3 тисяч американських доларів.

За вказану суму прикордонник "гарантував" чоловіку сприяння у переміщенні до однієї з європейських країн поза встановленими пунктами контролю 11 тисяч захисних масок на понад пів мільйона гривень.

Правоохоронці затримали інспектора Держприкордонслужби відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Ужгородському районі під час передачі першої частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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