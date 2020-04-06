Найдорожчу яловичину в Україні їдять діти в дитсадках Хмельничччини
Про це йдеться у розслідуванні "Наших грошей", пише Regionews.
Відділ освіти Городоцької РДА 25 лютого за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ "Гал Проф Центр" на постачання м’яса в 2020 році до закладів дошкільної освіти на суму 1,19 млн грн.
Яловичину вищого ґатунку купили по 219,60 грн/кг разом з іншим м’ясом (вирізка свинини – 159,60 грн/кг, тушки курей – 67 грн/кг, філе – по 123 грн/кг., печінка куряча – 76,80 грн/кг.)
Це найвища ціна яловичини, яку "Наші гроші" знайшли в системі "Прозорро" у закупівлях по всій Україні у першому кварталі 2020 року вартістю понад 500 тис грн.
На тендері Городоцької РДА єдиним конкурентом ТОВ "Гал Проф Центр" була ФОП Кононович Христина Андріївна. Конкуренти жодного разу не знижували ціни, в підсумку закупівля по трьом лотам була дешевшою очікуваної вартості на 0,2%.
ТОВ "Гал Проф центр" зареєстровано в листопаді 2019 року у Львові. Власником та директором фірми є Костянтин Кусяк. "Гал Проф центр" вже уклав угод на 19,70 млн грн.
ФОП Христина Кононович має держзамовлень тільки на 52 тис грн. Вона 40 разів конкурувала з "Гал Проф Центр" і в підсумку перемогла двічі.
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