Найдорожчу яловичину в Україні купили для Городоцьких дитсадків на Хмельниччині – по 220 гривень за кілограм

Найдорожчу яловичину в Україні купили для Городоцьких дитсадків на Хмельниччині – по 220 гривень за кілограм

Про це йдеться у розслідуванні "Наших грошей", пише Regionews.

Відділ освіти Городоцької РДА 25 лютого за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ "Гал Проф Центр" на постачання м’яса в 2020 році до закладів дошкільної освіти на суму 1,19 млн грн.

Яловичину вищого ґатунку купили по 219,60 грн/кг разом з іншим м’ясом (вирізка свинини – 159,60 грн/кг, тушки курей – 67 грн/кг, філе – по 123 грн/кг., печінка куряча – 76,80 грн/кг.)

Це найвища ціна яловичини, яку "Наші гроші" знайшли в системі "Прозорро" у закупівлях по всій Україні у першому кварталі 2020 року вартістю понад 500 тис грн.

На тендері Городоцької РДА єдиним конкурентом ТОВ "Гал Проф Центр" була ФОП Кононович Христина Андріївна. Конкуренти жодного разу не знижували ціни, в підсумку закупівля по трьом лотам була дешевшою очікуваної вартості на 0,2%.

ТОВ "Гал Проф центр" зареєстровано в листопаді 2019 року у Львові. Власником та директором фірми є Костянтин Кусяк. "Гал Проф центр" вже уклав угод на 19,70 млн грн.

ФОП Христина Кононович має держзамовлень тільки на 52 тис грн. Вона 40 разів конкурувала з "Гал Проф Центр" і в підсумку перемогла двічі.

