Самую дорогую говядину в Украине едят дети в детсадах Хмельницкой области
Об этом говорится в расследовании "Наших денег", пишет Regionews.
Отдел образования Городокской РГА 25 февраля по результатам тендера заключил соглашение с ООО "Гал Проф Центр" на поставку мяса в 2020 году к учреждений дошкольного образования на сумму 1,19 млн грн.
Говядину высшего сорта купили по 219,60 грн/кг вместе с другим мясом (вырезка свинины – 159,60 грн/кг, тушки кур – 67 грн/кг, филе – по 123 грн/кг, печень куриная – 76,80 грн/кг)
Это самая высокая цена говядины, которую "Наши деньги" нашли в системе "Прозорро" в закупках по всей Украине в первом квартале 2020 года стоимостью свыше 500 тыс грн.
На тендере Городокской РГА единственным конкурентом ООО "Гал Центр Проф" была ФЛП Кононович Кристина Андреевна. Конкуренты ни разу не снижали цены, в итоге закупка по трем лотам была дешевле ожидаемой стоимости на 0,2%.
ООО "Гал центр Проф" зарегистрировано в ноябре 2019 года во Львове. Владельцем и директором фирмы является Константин Кусяк. "Гал Проф центр" уже заключил сделок на 19,70 млн грн.
ФЛП Кристина Кононович имеет госзаказов только на 52 тыс грн. Она 40 раз конкурировала с "Гал Проф Центр" и в итоге победила дважды.
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