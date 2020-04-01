На Хмельниччині відбулася ротація керівників поліції
Про це повідомляє сайт Є, пише RegioNews.
Керівників Красилівського та Старокостянтинівського райвідділів поліції Сергія Стучинського та Анатолія Чубенка поміняли місцями служби.
Поліцією Хмельницького знову керуватиме Василь Птащук. Він вже був начальником міського відділу міліції (на той час) з 2010 по 2015 рік. До повернення на стару-нову посаду протягом трьох років очолював Хмельницький районний відділ поліції.
Василя Птащука в свою чергу замінить Ігор Беспалий. До цього він очолював поліцію Чемеровецького району.
У Чемерівцях поліцію очолить Ігор Кшемінський, який до цього керував відділенням у Віньківцях. На його місце призначено Олексія Гнатюка.
З посади очільника хмельницьких копів пішов керувати Летичівським відділом поліції Валерій Онісьєв. Його попередник, Дмитро Гаврилюк, очолив поліцію в Полонському районі.
Ротації керівників у відділеннях поліції відбуваються раз на три роки.
Через карантин виконати всі необхідні формальні процедури поки неможливо, тому керуватимуть новопризначені шефи як тимчасово виконуючі обов’язки, фактично повноцінно виконуючи при цьому свої функції.
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