На Дніпропетровщині жінка знімала у порно рідну дочку
Правоохоронці заарештували мешканку міста Вільногірськ Дніпропетровської області, яка знімала порно-відео зі своєю 4-річною донькою
Правоохоронці заарештували мешканку міста Вільногірськ Дніпропетровської області, яка знімала порно-відео зі своєю 4-річною донькою
Про це інформують RegioNews із посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України.
"Кіно для дорослих”, в якому головною героїнею була її малолітня дочка, жінка знімала протягом двох років. Відеоматеріали та фото розповсюджувала на тематичних сайтах у мережі. За одне відео просила $1 тисячу.
Під час обшуку співробітники поліції вилучили у містянки комп’ютерну техніку, мобільні телефони та деякі інші речові докази. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі за виготовлення, збут і розповсюдження матеріалів порнографічного характеру.
Раніше RegioNews писали про те, що на Херсонщині 60-річний пенсіонер розповсюджував дитячу порнографію.
На Черкащині знайшли вбитими трьох дітей
17 березня 2020, 17:21
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 14:58Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
- 19:01 31 березня У лікаря, який тиснув руку Путіну, виявили коронавірус
- 18:50 31 березня Закарпаття: один з ватажків злочинного угруповання є депутатом райради
- 18:44 31 березня Через коронавірус промисловий гігант скорочує своє виробництво в Україні
- 18:31 31 березня Померло двоє лікарів Волинської обласної лікарні
- 18:26 31 березня COVID-19 у ДНР: оприлюднили дані
- 18:24 31 березня Якось не по сезону: у Херсоні ліквідували Службу щастя, яку очолювала Весна Карпук
- 14:58 31 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
Всі блоги »
Порушуємо: чому українці не бояться драконівських штрафів і кримінальної відповідальності за порушення карантину
31 березня 2020, 15:58
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації