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Олександра Василенко
журналіст
31 березня 2020, 19:00 1

На Дніпропетровщині жінка знімала у порно рідну дочку

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31 березня 2020, 19:00 1
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Правоохоронці заарештували мешканку міста Вільногірськ Дніпропетровської області, яка знімала порно-відео зі своєю 4-річною донькою
Фото: Pixabay
Правоохоронці заарештували мешканку міста Вільногірськ Дніпропетровської області, яка знімала порно-відео зі своєю 4-річною донькою

Про це інформують RegioNews із посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України.

"Кіно для дорослих”, в якому головною героїнею була її малолітня дочка, жінка знімала протягом двох років. Відеоматеріали та фото розповсюджувала на тематичних сайтах у мережі. За одне відео просила $1 тисячу.

Під час обшуку співробітники поліції вилучили у містянки комп’ютерну техніку, мобільні телефони та деякі інші речові докази. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі за виготовлення, збут і розповсюдження матеріалів порнографічного характеру.

Раніше RegioNews писали про те, що на Херсонщині 60-річний пенсіонер розповсюджував дитячу порнографію.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

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