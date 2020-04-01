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01 апреля 2020, 13:32 3

В Хмельницкой области произошла ротация руководителей полиции

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01 апреля 2020, 13:32 3
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Восемь начальников полиции в области сменили место работы. Все они будут руководить отделами полиции в городах Хмельницкой области с приставкой "временно исполняющий обязанности"
Восемь начальников полиции в области сменили место работы. Все они будут руководить отделами полиции в городах Хмельницкой области с приставкой "временно исполняющий обязанности"

Об этом сообщает сайт Е, пишет RegioNews.

Руководителей Красиловского и Староконстантиновского райотделов полиции Сергея Стучинского и Анатолия Чубенко поменяли местами службы.

Полицией Хмельницкого снова будет руководить Василий Птащук. Он уже был начальником городского отдела милиции (на то время) с 2010 по 2015 год. До возвращения на старую-новую должность в течение трех лет возглавлял Хмельницкий районный отдел полиции.

Василия Птащука в свою очередь заменит Игорь Беспалый. До этого он возглавлял полицию Чемеровецкого района.

В Чемеровцах полицию возглавит Игорь Кшеминський, который до этого руководил отделением в Виньковцах. На его место назначен Алексей Гнатюк.

С должности главы хмельницкой копов ушел руководить Летичевським отделом полиции Валерий Онисьев. Его предшественник, Дмитрий Гаврилюк, возглавил полицию в Полонском районе.

Ротации руководителей в отделениях полиции проходят раз в три года.

Через карантин выполнить все необходимые формальные процедуры пока невозможно, поэтому будут руководить назначенные шефы как временно исполняющие обязанности, фактически полноценно выполняя при этом свои функции.


полиция Хмельницкая область Хмельницкий ротация
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