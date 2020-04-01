В Хмельницкой области произошла ротация руководителей полиции
Об этом сообщает сайт Е, пишет RegioNews.
Руководителей Красиловского и Староконстантиновского райотделов полиции Сергея Стучинского и Анатолия Чубенко поменяли местами службы.
Полицией Хмельницкого снова будет руководить Василий Птащук. Он уже был начальником городского отдела милиции (на то время) с 2010 по 2015 год. До возвращения на старую-новую должность в течение трех лет возглавлял Хмельницкий районный отдел полиции.
Василия Птащука в свою очередь заменит Игорь Беспалый. До этого он возглавлял полицию Чемеровецкого района.
В Чемеровцах полицию возглавит Игорь Кшеминський, который до этого руководил отделением в Виньковцах. На его место назначен Алексей Гнатюк.
С должности главы хмельницкой копов ушел руководить Летичевським отделом полиции Валерий Онисьев. Его предшественник, Дмитрий Гаврилюк, возглавил полицию в Полонском районе.
Ротации руководителей в отделениях полиции проходят раз в три года.
Через карантин выполнить все необходимые формальные процедуры пока невозможно, поэтому будут руководить назначенные шефы как временно исполняющие обязанности, фактически полноценно выполняя при этом свои функции.
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