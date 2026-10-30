В Олешках стартовала эвакуация: украинская делегация уже на месте
Украинская делегация безопасно досталась временно оккупированным Олешкам на Херсонщине
Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.
По его словам, там уже приступили к эвакуации местных жителей и раздаче гуманитарной помощи.
"Режим тишины продолжается. Подробности впоследствии", - подчеркнул Арахамия.
Напомним, по данным СМИ, российские войска могут готовить наступление на Херсон после завершения временного перемирия в Олешках, которое должно закончиться 1 ноября.
Ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.
Для миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 тысяч человек.