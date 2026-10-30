12:11  30 октября
Из Украины пытались отправить в США и Канаду голову акулы, чучело птицы и бивень слона.
08:56  30 октября
Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали на Полтавщине: подробности
09:56  30 октября
77 номеров для конспирации: СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ
UA | RU
UA | RU
30 октября 2026, 11:58

В Олешках стартовала эвакуация: украинская делегация уже на месте

30 октября 2026, 11:58
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская делегация безопасно досталась временно оккупированным Олешкам на Херсонщине

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

По его словам, там уже приступили к эвакуации местных жителей и раздаче гуманитарной помощи.

"Режим тишины продолжается. Подробности впоследствии", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, по данным СМИ, российские войска могут готовить наступление на Херсон после завершения временного перемирия в Олешках, которое должно закончиться 1 ноября.

Ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

Для миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 тысяч человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область Олешки режим тишины гуманитарная миссия эвакуация
"Грады", КамАЗы и дроновые подразделения: Россия может готовить наступление на Херсон, – СМИ
30 октября 2026, 11:12
Гуманитарная миссия в Олешках: для выезда гражданских подготовили 25 автобусов
30 октября 2026, 09:40
В Олешках разминируют маршруты для гуманитарной миссии, — Лубинец
28 октября 2026, 19:52
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Пытали и требовали 5,5 тысяч евро: на Буковине задержали пятерых работников ТЦК
30 октября 2026, 14:13
Россияне атаковали предприятие в Сумской области: погибла женщина, восемь пострадавших
30 октября 2026, 13:55
Буданов показал фото из Олешек, где продолжается гуманитарная операция
30 октября 2026, 13:40
Россия бьет по мостам: в Киеве готовят новые переправы через Днепр
30 октября 2026, 13:35
Силы обороны поразили пусковую установку "Искандер-М" на Курщине
30 октября 2026, 13:19
Падение дрона в Полтаве и удар по Днепру: что известно о последствиях
30 октября 2026, 12:54
В оккупированные Олешки доставили гуманитарную помощь
30 октября 2026, 12:45
На Полтавщине столкнулись КамАЗ и легковушка: двое погибших, трое пострадавших
30 октября 2026, 12:20
На Киевщине мошенники выманили у пенсионерки более 13 млн гривен
30 октября 2026, 12:16
Из Украины пытались отправить в США и Канаду голову акулы, чучело птицы и бивень слона.
30 октября 2026, 12:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Все блоги »