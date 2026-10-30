В Олешках стартовала эвакуация: украинская делегация уже на месте

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Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

По его словам, там уже приступили к эвакуации местных жителей и раздаче гуманитарной помощи.

"Режим тишины продолжается. Подробности впоследствии", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, по данным СМИ, российские войска могут готовить наступление на Херсон после завершения временного перемирия в Олешках, которое должно закончиться 1 ноября.

Ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

Для миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 тысяч человек.