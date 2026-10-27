Аптечні мережі повернули 214 млн грн несплачених податків

Фото: Офіс Генерального прокурора

Чотири аптечні мережі відшкодували державному бюджету 214 млн грн несплачених податків і перерахували ще 30 млн грн на підтримку Збройних сил України. За даними слідства, упродовж 2022–2025 років мережі використовували схему зі штучним завищенням витрат

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews .

За версією слідства, для реалізації схеми використовували патенти на дезінфекцію приміщень і боротьбу з гризунами.

Під виглядом плати за право їх використання аптечні мережі перерахували понад 2 млрд грн роялті, які включали до витрат підприємств. Це дозволяло зменшувати суму податку на прибуток, яку потрібно було сплатити державі.

Надалі кошти, за даними слідства, виводили через фіктивні підприємства та переводили в готівку.

У січні 2026 року двом особам повідомили про підозру. Організатора схеми оголосили в міжнародний розшук.

Після відшкодування несплачених податків прокурори скерували до суду клопотання про звільнення причетних осіб від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Україні найближчим часом доведеться витрачати більше грошей на ліки. Проте громадян заспокоюють тим, що не буде одномоментного подорожчання одразу на всі товари в аптеці.