На Рівненщині молодого хлопця піймали на наркотиках

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На Рівненщині затримали 19-річного хлопця. Тепер йому загрожує в'язниця

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Затримали 19-річного місцевого жителя. Це сталось після того, як він отримав посилку в одному з поштових відділень. У посилці виявилось 200 грамів кратому. Вартість цих заборонених речовин за цінами "чорного ринку" становить майже 15 тисяч гривень.

Тепер хлопцю може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.