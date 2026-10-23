На Рівненщині молодого хлопця піймали на наркотиках
На Рівненщині затримали 19-річного хлопця. Тепер йому загрожує в'язниця
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Затримали 19-річного місцевого жителя. Це сталось після того, як він отримав посилку в одному з поштових відділень. У посилці виявилось 200 грамів кратому. Вартість цих заборонених речовин за цінами "чорного ринку" становить майже 15 тисяч гривень.
Тепер хлопцю може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.
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