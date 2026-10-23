Катастрофа в Олешках: РФ та Україна припиняють вогонь

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Україна та Росія узгодили домовленість щодо припинення вогню в Олешках. У Генштабі підтвердили угоду

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Сили оборони абезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. У Генштабі зауважили, що розраховують на те, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований.

Раніше про цю домовленість між Україною та РФ заявили в Білому Домі. Представниця адміністрації Дональда Трампа наголосила, що локальне припинення вогню почнеться 29 жовтня.

"Обидві країни погодилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках, щоб уможливити доступ гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через визначений безпечний коридор", - заявили в Білому Домі.

Нагадаємо, що до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.