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29 вересня 2026, 15:45

Стали відомі підрозділи армії РФ, відповідальні за гуманітарну кризу в Олешках

29 вересня 2026, 15:45
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Фото: Слідство. Інфо
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До гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку

Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Журналісти встановили російських військових, які, за даними видання, можуть бути пов’язані із ситуацією в Олешківській громаді.

За даними журналістів, 126-та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії перебуває на Херсонському напрямку у складі російського угруповання "Днепр". Нещодавно українські військові повідомляли про знищення кількох військовослужбовців цієї бригади неподалік Олешок.

126-ту окрему бригаду сформували у 2014 році з військовослужбовців колишньої української 36-ї бригади берегової оборони, які після окупації Криму перейшли на бік Росії. Після початку повномасштабного вторгнення підрозділи бригади брали участь у бойових діях на Херсонщині, зокрема в боях за Вознесенськ.

Як зазначає "Слідство.Інфо", російські військовослужбовці цієї бригади у зверненнях до Міністерства оборони РФ скаржилися на нестачу техніки та проблеми з евакуацією поранених і загиблих. Також вони звинувачували командування у приховуванні реальних втрат.

Ще одним підрозділом, який, за даними журналістів, може бути пов’язаний із ситуацією в Олешках, є 331-й гвардійський парашутно-десантний полк. Він входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Збройних сил Росії.

У матеріалі йдеться, що військовослужбовці 331-го полку брали участь у бойових діях проти України ще з 2014 року. Зокрема, розстріл українських військових, які виходили з оточення під час боїв за Іловайськ через так званий "зелений коридор".

Після початку повномасштабного вторгнення військові 331-го полку брали участь у наступі на Київщині, а згодом — у боях на Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках і в районі Часового Яру.

За даними "Слідства.Інфо", військовослужбовці 331-го полку нині також перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади.

Нагадаємо, що окупаційна влада не розкриває дані про кількість людей, які залишаються в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

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