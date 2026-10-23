З окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей

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Із тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще п’ятьох дітей віком від 15 до 17 років. Серед них — дві дівчинки та троє хлопців

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews .

За його словами, після обшуку дівчину під погрозами змусили навчатися в російській школі. Там її залучали до пропагандистських заходів, навчали розбирати зброю та примушували виступати перед російськими військовими.

"Дівчина також жила в постійному страху через атаки дронів на цивільних", — зазначив Прокудін.

Повернення дітей відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Нині всі п’ятеро перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

З початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули вже 235 дітей. Робота триває в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, додав очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше з окупації повернули 15-річну дівчинку. Відомо, що окупанти погрожували забрати її від родини.