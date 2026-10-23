10:57  23 жовтня
На Львівщині зіткнулися три автомобілі: постраждали двоє дітей
11:16  23 жовтня
Медсестра з Донеччини воювала за РФ: СБУ затримала її на Волині
12:40  23 жовтня
У Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2026, 21:56

З окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей

23 жовтня 2026, 21:56
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Із тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще п’ятьох дітей віком від 15 до 17 років. Серед них — дві дівчинки та троє хлопців

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, після обшуку дівчину під погрозами змусили навчатися в російській школі. Там її залучали до пропагандистських заходів, навчали розбирати зброю та примушували виступати перед російськими військовими.

"Дівчина також жила в постійному страху через атаки дронів на цивільних", — зазначив Прокудін.

Повернення дітей відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Нині всі п’ятеро перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

З початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули вже 235 дітей. Робота триває в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, додав очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше з окупації повернули 15-річну дівчинку. Відомо, що окупанти погрожували забрати її від родини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти діти Херсонська область повернення дітей
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Катастрофа в Олешках: РФ та Україна припиняють вогонь
23 жовтня 2026, 21:40
На Житомирщні чоловік вбив свою співмешканку
23 жовтня 2026, 21:20
На Харківщині внаслідок ДТП загинув 72-річний пішохід
23 жовтня 2026, 21:06
У Слов’янську та Краматорську викрили агентів ГРУ: один отримав 15 років, інший — 10
23 жовтня 2026, 20:56
На Дніпропетровщині через російські атаки загинула людина, 11 поранені
23 жовтня 2026, 20:39
Ексдиректора "Херсонелектротрансу" засудили до 15 років за держзраду
23 жовтня 2026, 19:56
Ринок чекає, що НБУ зробить наступного тижня зі своєю ставкою
23 жовтня 2026, 19:45
Відключення світла 24 жовтня: в Укренерго назвали графіки на вихідні
23 жовтня 2026, 19:30
Російського суддю підозрюють у воєнному злочині через вирок захиснику Маріуполя
23 жовтня 2026, 19:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Наталія Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »