00:55  07 жовтня
Зіркова тренерка Марина Боржемська зізналась про погіршення здоров'я
09:58  07 жовтня
Удар РФ по Київщині знищив центр реабілітації птахів
10:56  07 жовтня
Три ДТП за один день: на Львівщині постраждали мотоциклісти
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2026, 12:08

РФ готує ІПСО щодо Олешок: СБУ розкрила задум окупантів

07 жовтня 2026, 12:08
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росія активізувала підготовку інформаційно-психологічної спецоперації щодо тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За оперативними даними, військовослужбовці одного з підрозділів російських окупантів отримали наказ підготувати серію "компрометуючих" інтерв’ю за участю жителів міста.

У цих відео росіяни планують змусити місцевих мешканців звинувачувати Сили оборони України в обстрілах і блокаді Олешок, дискредитувати рішення українського військово-політичного керівництва та позитивно висловлюватися про російських військових.

За даними спецслужби, реалізацію цієї ІПСО планують на жовтень – початок листопада 2026 року.

СБУ закликала українців та представників ЗМІ критично ставитися до подібних "сенсацій", не довіряти ворожим і проросійським Telegram-каналам та не поширювати неперевірену інформацію.

У спецслужбі наголосили, що продовжують виявляти та нейтралізувати спроби російських військових і спецслужб проводити інформаційно-психологічні операції проти України.

Нагадаємо, до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Як відомо, пкупаційна влада не розкриває дані про кількість людей, які залишаються в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область Олешки СБУ ІПСО окупанти гуманітарна катастрофа
Бійці "Фенікса" у вересні знищили 550 російських дронів майже на 20 млн доларів
07 жовтня 2026, 11:33
Втрати російської армії станом на 7 жовтня: Генштаб оновив дані
07 жовтня 2026, 09:02
Російські війська просунулися на Донеччині – DeepState
07 жовтня 2026, 08:33
Всі новини »
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Спалах чуми в Іркутську: чи може інфекція дістатися України
07 жовтня 2026, 12:38
В Одесі викрили чоловіка, який генерував дитячу порнографію за допомогою штучного інтелекту
07 жовтня 2026, 12:20
Удар РФ по Кіровоградщині: кількість загиблих зросла до двох
07 жовтня 2026, 12:16
Тіла трьох дітей дістали з-під завалів у Прилуках: загиблих уже 9
07 жовтня 2026, 11:55
Люди Коломойського штурмом повернули "Боріваж": ворота вибили вантажівкою, охоронця госпіталізовано
07 жовтня 2026, 11:55
"Вчергове безкарно": Лубінець відреагував на масовану атаку РФ
07 жовтня 2026, 11:36
Бійці "Фенікса" у вересні знищили 550 російських дронів майже на 20 млн доларів
07 жовтня 2026, 11:33
У Прилуках через удар РФ пошкоджено газопровід: місто частково без газу
07 жовтня 2026, 11:10
Три ДТП за один день: на Львівщині постраждали мотоциклісти
07 жовтня 2026, 10:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »