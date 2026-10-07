РФ готує ІПСО щодо Олешок: СБУ розкрила задум окупантів

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Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За оперативними даними, військовослужбовці одного з підрозділів російських окупантів отримали наказ підготувати серію "компрометуючих" інтерв’ю за участю жителів міста.

У цих відео росіяни планують змусити місцевих мешканців звинувачувати Сили оборони України в обстрілах і блокаді Олешок, дискредитувати рішення українського військово-політичного керівництва та позитивно висловлюватися про російських військових.

За даними спецслужби, реалізацію цієї ІПСО планують на жовтень – початок листопада 2026 року.

СБУ закликала українців та представників ЗМІ критично ставитися до подібних "сенсацій", не довіряти ворожим і проросійським Telegram-каналам та не поширювати неперевірену інформацію.

У спецслужбі наголосили, що продовжують виявляти та нейтралізувати спроби російських військових і спецслужб проводити інформаційно-психологічні операції проти України.

Нагадаємо, до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Як відомо, пкупаційна влада не розкриває дані про кількість людей, які залишаються в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.