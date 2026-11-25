Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, за добу російська армія втратила:

14 танків;

22 бойові броньовані машини;

15 артилерійських систем;

597 безпілотників;

515 автомобілів та автоцистерн;

5 одиниць спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 25.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними Генштабу, 24 листопада російська армія побила антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни. Від початку 2026 року росія втратила 432 519 військових. Для порівняння, за весь 2024 рік втрати російської армії становили 430 790 військових.