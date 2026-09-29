Окупанти приховують, скільки людей залишається в Олешках на Херсонщині

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Окупаційна влада не розкриває дані про кількість людей, які залишаються в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на херсонське видання "Мост".

Окупаційний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо не назвав навіть приблизну кількість жителів міста.

За його словами, оприлюднення точної кількості мешканців Олешок було б "необ’єктивною інформацією".

Водночас, як зазначає видання, окупаційна влада не планує евакуацію людей з міста, де вже близько пів року триває гуманітарна криза.

Як відомо, гуманітарна катастрофа в Олешках триває з весни 2026 року.

Нагадаємо, за даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.