Фото: Національна поліція

Минулої доби російські війська завдали 79 ударів по 20 населених пунктах Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні безпілотники різних типів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атак двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Зокрема, у Сумській громаді ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль. Загинув 76-річний чоловік, ще один, 38-річний, отримав поранення. Також пошкоджено легковик і котеджний будинок.

Крім того, у лікарні помер 69-річний чоловік, який дістав поранення 23 листопада внаслідок удару російського дрона в Середино-Будській громаді. Того ж дня через ворожі атаки постраждали ще дві жінки віком 60 та 68 років. Вони звернулися по медичну допомогу.

У Глухівській громаді внаслідок ударів безпілотників пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, інфраструктурний об'єкт та лінію електропередач.

Також російські БпЛА пошкодили складські приміщення й автомобілі у Тростянецькій, Охтирській та Кролевецькій громадах.

На місцях ворожих ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. За кожним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, протягом 24 листопада російські війська майже 30 разів атакували обласний центр та два райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією. У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, пошкоджені три багатоповерхівки.