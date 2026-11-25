Фото: Білоцерківська міська тергромада

Російські військові в ніч на 25 листопада атакували Білу Церкву на Київщині. Унаслідок ворожого удару загинув чоловік 1974 року народження

Про це повідомили голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та Білоцерківська міська територіальна громада, передає RegioNews.

Зазначається, що цього разу під ударом опинилася не лише критична інфраструктура, а й цивільний бізнес.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали місцевий "Епіцентр", відділення "Нової пошти" та інші об'єкти торгівлі.

Також на автостоянці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі.

Наразі на місці продовжують працювати оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, росіяни увечері 24 листопада атакували Одещину. Загинули 56-річний чоловік та 17-річний підлліток. Пошкоджено виробничу будівлю та 3 легкові автомобілі.