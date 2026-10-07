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07 октября 2026, 12:08

РФ готовит ИПСО относительно Олешек: СБУ раскрыла замысел оккупантов

07 октября 2026, 12:08
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Россия активизировала подготовку информационно-психологической спецоперации в отношении временно оккупированных Олешек в Херсонской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По оперативным данным, военнослужащие одного из подразделений российских окупантов получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием жителей города.

В этих видео россияне планируют заставить местных жителей винить Силы обороны Украины в обстрелах и блокаде Олешек, дискредитировать решение украинского военно-политического руководства и положительно высказываться о российских военных.

По данным спецслужбы, реализацию этой ИПСО планируется на октябрь – начало ноября 2026 года.

СБУ призвала украинцев и представителей СМИ критически относиться к подобным "сенсациям", не доверять враждебным и пророссийским Telegram-каналам и не распространять непроверенную информацию.

В спецслужбе подчеркнули, что продолжают выявлять и нейтрализовать попытки российских военных и спецслужб проводить информационно-психологические операции против Украины.

Напомним, к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Как известно, пкупационные власти не раскрывают данные о количестве людей, которые остаются в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

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Херсонская область Олешки СБУ ИПСО оккупанты гуманитарная катастрофа
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