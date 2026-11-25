Росіяни атакували маршрутку на Харківщині: загинула людина, ще семеро поранені
У середу, 25 листопада, російські військові завдали удару безпілотником по маршрутному автобусу на трасі поблизу села Федорівка Чугуївського району Харківської області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожої атаки одна людина загинула. Ще семеро пасажирів отримали поранення.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
"Співчуття рідним і близьким загиблого", – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Постраждали чотири людини. Через інші ворожі атаки постраждали двоє чоловіків.
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