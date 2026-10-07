Втрати російської армії станом на 7 жовтня: Генштаб оновив дані
Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 545 тисяч військових. Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1690 російських загарбників, чотири бронемашини, а також 51 артсистему
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.10.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу);
- літаків – 443;
- кораблів та катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- гелікоптерів – 356;
- танків – 12 396;
- бойових броньованих машин – 25 498 (+4);
- артилерійських систем – 50 836 (+51);
- РСЗВ – 2192 (+8);
- засоби ППО – 1690 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1890);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577);
- спеціальної техніки – 4 800 (+5);
- крилаті ракети – 5 126;
- наземних робототехнічних комплексів – 2878 (+12).
Нагадаємо, протягом 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили телекомунікаційний вузол, склади БпЛА та боєприпасів окупантів.
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