Бійці "Фенікса" у вересні знищили 550 російських дронів майже на 20 млн доларів
У вересні прикордонний підрозділ "Фенікс" продемонстрував рекордні результати зі знищення безпілотників та живої сили ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Крім звичних розвідувальних БпЛА, таких як "Скат", ZALA чи "Князь Віщий Олег", бійці вперше збили новітній російський дрон "Альбатрос М5". Також арсенал знищених цілей поповнили "Молнії", "Гербери", "Ланцети" та "Шахеди".
Загалом протягом місяця пілоти зенітних дронів "Фенікса" ліквідували понад 550 ворожих безпілотників загальною вартістю майже 20 мільйонів доларів.
Нагадаємо, протягом 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили телекомунікаційний вузол, склади БпЛА та боєприпасів окупантів.
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