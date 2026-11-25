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Російський диктатор Володимир Путін розраховує використати зимовий період, щоб посилити тиск на Україну та змусити її відмовитися від Донбасу

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Bloomberg, передає RegioNews.

За словами глави держави, українська розвідка має повну інформацію про наміри Росії на зимовий період. Під особливою загрозою перебувають Київ, Дніпро, Одеса, Харків та Запоріжжя.

Зеленський зазначив, що ця загроза виникає на тлі тривожних затримок із постачанням критично важливого оборонного озброєння та перебоїв у роботі систем зв’язку.

"Дуже неприємно, коли під час різних розмов про те, як закінчити війну, Starshield то працює, а то є обмеження, ракет для "Петріотів" не тільки стає менше, а й є ще якісь кроки, через які нема постачання. Це паралельно з тим, що план Путіна – зима… Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент підтвердив затримку постачання Україні 48 ракет для систем Patriot через відсутність дозволу голови Пентагону Піта Гегсета. Водночас, за словами Зеленського, навіть після отримання цієї партії Україна не зможе повністю забезпечити потреби протиповітряної оборони в таких ракетах